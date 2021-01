Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Verletzte nach Unfall

Nordhorn (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Ein 17-jähriger Radfahrer war gegen 16.45 Uhr in Richtung Krefelder Straße unterwegs. Als er die Friedrich-Ebert-Straße an einem Zebrastreifen überquerte, wurde er von der 55-jährigen Fahrerin eines Nissan Qashqai übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin kam mit leichten Blessuren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

