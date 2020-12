Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 210, Jever - Zeugenaufruf

JeverJever (ots)

Am 13.12.2020, gegen 17:56 Uhr, befuhren eine 46-Jährige aus Utarp und eine 25-Jährige aus Zetel hintereinander mit ihren Pkw die B210 aus Richtung Wittmund kommend, in Richtung Wilhelmshaven. In Höhe AS-Jever Zentrum kam ihnen, im dortigen einspurigen Bereich für diese Fahrtrichtung, eine 72-jähriger Norderin mit ihrem Pkw als sog. "Geisterfahrerin" entgegen. Den beiden Geschädigten gelang es nur durch Vollbremsungen und Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die 72-Jährige setzte ihre Fahrt fort und wurde anschließend nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ermittelt. Weitere Zeugen, oder andere Geschädigte die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell