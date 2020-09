Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Senioren bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (1. September) um 9.50 Uhr auf der Hundemstraße in Altenhundem sind eine 81-Jährige sowie ihr gleichaltriger Ehemann leicht verletzt worden. Zunächst befuhr die 81-jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Meggen. Ihr folgte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin. Nach eigenen Angaben musste die Seniorin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die 59-Jährige reagierte zu spät und fuhr dem Pkw auf. Zunächst schienen die Beteiligten unverletzt, im Nachgang jedoch suchten die 81-Jährige und ihr Mann einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

