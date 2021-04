Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brennendes Öl mit Wasser gelöscht: Zwei Verletzte in Krankenhaus

Beverungen (ots)

Nach einem Küchenbrand in Beverungen mussten zwei Verletzte mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Offenbar hatten die Beteiligten versucht, brennendes Öl in einer Pfanne mit Wasser zu löschen, woraufhin es zu einer Verpuffung kam.

Der Küchenbrand in Beverungen war am Sonntag, 25. April, gegen 18.05 Uhr entstanden. Nach erster Einschätzung hatte ein Ehepaar eine Pfanne mit heißem Öl auf dem Herd vergessen, das dann Feuer fing. Bei dem Versuch, den Fettbrand mit Wasser zu löschen, kam es zu einer Fettexplosion. Hierbei verletzten sich die beiden Beteiligten durch herumspritzendes Fett schwer an den Armen und im Gesicht. Weiterhin erlitten sie vermutlich eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Feuerwehrmann konnte das brennende Essen schnell löschen. Durch Feuer und Rauch wurde die Küchenzeile beschädigt, Schäden am Gebäude entstanden nicht. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell