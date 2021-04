Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In dem Zeitraum vom 02.04.2021, ca. 21.00 Uhr bis zum 03.04.2021, ca. 12.00 Uhr ist es in der Hildesheimer Straße in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der tatbetroffene graue Ford Kuga war gegenüber der dortigen Jet Tankstelle geparkt. Dieser Pkw wurde im Bereich der Beifahrertür und der Tür hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell