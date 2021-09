Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Backnang: Unfall beim Einfahren auf Straße

Ein 35 Jahre alter Opel-Fahrer wollte am Mittwoch kurz vor 17:00 Uhr von einem Parkplatz auf die Sulzbacher Straße einfahren. Dabei übersah er einen VW Golf eines 27-Jährigen, welcher auf der Sulzbacher Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht I

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen einen in der Pfarrstraße geparkten PKW der Marke Nissan. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht II

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 20:08 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Esslinger Straße geparkten PKW der Marke Opel. Dabei entstand an dem Opel Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Fellbach bittet unter Telefon 0711 5772-0 um Hinweise auf den Unfallfahrer.

Allmersbach im Tal: Großmutter und Enkelin bei Unfall leicht verletzt

Gegen 14:45 Uhr am Mittwoch wollte eine 57-Jährige mit ihrem VW Golf aus einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Glasäckerstraße rückwärts ausparken. Dabei übersah die Fahrerin eine hinter ihr an der Hauswand entlanggehende 57-Jährige Frau und deren dreijährige Enkelin. Die Beiden Fußgänger wurden von dem Auto touchiert und kamen zu Fall. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Die Autofahrerin setzte weiter zurück mit ihrem Fahrzeug, wobei die Fahrt letztlich an einem Metallgitter endete. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell