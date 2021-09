Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Opferstock - Unfallfluchten - Gartenhütte beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrerin übersehen

Am Mittwoch um 10 Uhr befuhr eine 38-jährige PKW-Lenkerin die Sonnenbergstraße in Richtung Aalen. Beim Einfahren übersah die 38-Jährige eine 72-jährige Radfahrerin, die ihrerseits von der Auguste-Kessler-Straße in den dortigen Kreisverkehr eingefahren war. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich.

Aalen: Gartenhütte beschädigt

Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr, wurde in der Gartenanlage Himmling die Tür eines Gartenhauses beschädigt, indem mehrere Löcher hineingebohrt wurden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 08:22 Uhr bei der Vorbeifahrt ein am rechten Fahrbahnrand der Albert-Schweizer-Straße geparkten Opel Astra im Bereich Fahrertüre. Ohne sich um den hierbei entstandene Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Lorch: Diebstahl aus Opferstock

Aus zwei Opferstöcken einer Kirche in der Reinhold-Maier-Straße in Waldhausen wurden zwischen Sonntagmorgen, 10 Uhr und Dienstagnachmittag, 16 Uhr, etwa 170 Euro entwendet. Vermutlich wurde das Scheingeld mit einem Hilfsmittel aus den Opferstöcken entwendet. Hinweise auf den Diebstahl erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Waldsteten: Unfallflucht

Ein in der Donzdorfer Straße am Fahrbahnrand geparkter Mercedes-Benz wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell