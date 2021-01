Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Zehner

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Zwei Jugendliche sind am Samstagnachmittag in der Fruchthallstraße aufgefallen, weil sie in einem Schnellrestaurant mit einem falschen Geldschein bezahlen wollten. Die verständigte Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtigen wenig später ausfindig machen und nahm sie mit zur Dienststelle. Es handelte sich um zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen. Woher sie den falschen 10-Euro-Schein hatten, blieb unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

