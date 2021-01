POL-PPWP: Verdächtige rütteln an Autotüren

Polizeipräsidium Westpfalz

Verdächtige rütteln an Autotüren

Kaiserslautern

Zwei Männer sind in der Nacht zum Montag in der Amselstraße aufgefallen. Anwohner meldeten der Polizei, dass die Verdächtigen an den Türgriffen parkender Autos rüttelten, vermutlich um zu prüfen, ob sie unverschlossen sind. Eine Polizeistreife traf zwei Männer im Bereich der Amselstraße an, auf welche die Personenbeschreibung der Verdächtigen zutraf. Die Männer im Alter von 48 und 58 Jahren wurden kontrolliert. Die Beamten stellten ihre Personalien fest. Ob es sich dabei um die Verdächtigen handelte steht nicht fest. Aktuell konnten keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. |erf

