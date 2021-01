Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Geschäftsräume

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben unbekannte Täter Praxisräume in der Merkurstraße aufgebrochen. Ähnlich wie bei der ersten Tat kurz vor dem Jahreswechsel (wir berichteten am 30. Dezember 2020: https://s.rlp.de/obTzD) verschafften sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zugang zum Treppenhaus des mehrstöckigen Geschäftshauses und drangen von hier aus in die Praxisräume ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen verwüsteten die Täter den Bereich der Anmeldung in der Nähe des Eingangs. Sie erbeuteten Bargeld und eine Spiegelreflexkamera.

Bei den Ermittlungen vor Ort wurden auch Einbruchspuren an den Türen weiterer Firmen im Gebäude gefunden; hier gelang es den Tätern aber nicht, diese zu öffnen. Zurück blieben die jeweiligen Sachbeschädigungen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit dürfte nach den bisherigen Ermittlungen am späten Samstagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht liegen.

Bereits in der Nacht zu Freitag waren Geschäftsräume "Im Haderwald" das Ziel von Einbrechern. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 3 und 4 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büros im Erdgeschoss, indem sie ein Fenster aufbrachen. Die Räume wurden durchsucht, aber offenbar nichts mitgenommen.

Anschließend drangen die Unbekannten auch noch in einen benachbarten Friseursalon ein und richteten dabei Sachschaden an. Beute machten sie allerdings auch hier nicht.

Zeugen, denen in den beiden Nächten rund um die jeweiligen Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

