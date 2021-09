Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz nach Bedrohung an Schule, Einbruch in LAdengeschäft, UNfallfluchten

Aalen (ots)

Backnang: Verkehrsunfallflucht

Kurz nach 18:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mercedes Sprinter auf dem Kundenparkplatz eines Schuhgeschäftes in der Sulzbacher Straße einen dort geparkten Mercedes A-Klasse beschädigte. Der Fahrer des Sprinters stieg dann aus, begutachtete den Schaden, bevor er wieder in sein Fahrzeug stieg und davonfuhr fuhr. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07191 909-0.

Schorndorf: Einbruch in Ladengeschäft

Unbekannt haben am frühen Mittwochmorgen gegen 1:30 Uhr das Schaufenster eines Ladengeschäftes in der Kirchgasse eingeschlagen. Durch die dadurch entstandene Öffnung konnten die beiden Täter mehrere Mobiltelefone in einem geschätzten Wert von rund 10.000 Entwenden. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und sprach die beiden Unbekannten an. Daraufhin flüchteten sie.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche oder Junge Erwachsene gehandelt haben. Einer trug helle Kleidung, der andere dunkle Kleidung.

Die Polizei Schorndorf bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Waiblingen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Winnender Straße wurde am Dienstag im Zeitraum zwischen 12.15 Uhr und 19.15 Uhr ein Peugeot 508 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 3500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Fellbach: Polizeieinsatz nach Bedrohung an Schule

Mit mehreren Streifenbesatzungen fahndete die Polizei am Dienstagvormittag in Fellbach nach zwei Tatverdächtigen nach einer Körperverletzung bzw. Bedrohung an einer Schule in der Schillerstraße.

Zuvor waren zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche bzw. Heranwachsende auf das Schulgelände gekommen und haben sich dort gezielt nach einem einen 13-jährigen Schüler aufgesucht. Im Zuge der gegenseitigen Provokationen zeigte einer der beiden Tatverdächtigen dem 13-Jährigen offenbar auch eine Schusswaffe, um diesen einzuschüchtern. Der andere Tatverdächtige schlug im Verlauf mit der Faust nach dem 13-Jährigen, traf jedoch einen Lehrer, der dazwischen gegangen war. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, 17-19 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß und schlank. Er hatte kurze, helle Haare, die Seiten kurz, das Oberhaar etwas länger und nach hinten gegelt bzw. gekämmt. Der Unbekannte war am Hals, an der Hand und im Gesicht tätowiert - zum einen mit einem Kreuz an einer Schläfe und einem umgekehrten Herz an der anderen Schläfe. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Pullover und eine Jacke, eine schmal geschnittene Hose und Turnschuhe

2. Person: männlich, 16-19 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß und schlank. Er hatte kurze, blonde Haare, an den Seiten kurz, das Oberhaar etwas länger und nach hinten gegelt bzw. gekämmt. Er trug ebenfalls einen schwarzen Pullover, darüber eine Jacke, Röhrenjeans und Turnschuhe. Zudem trug er ein Handy mit grünlicher Hülle bei sich.

Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise auf die Identität bzw. Aufenthaltsort der beiden Unbekannten unter Telefon 0711 5772-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell