Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schachtdeckel ausgehoben und entwendet - Zwei Verkehrszweichen entwendet - Farbschmierereien an Bushaltestellen - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall beim Überholen

Am Dienstag gegen 11 Uhr befuhr ein 65-jähriger Dacia-Lenker die B466 in Fahrtrichtung Großkuchen. Zu Beginn einer langen Gerade setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an. Während des Überholvorgangs erkannte der Dacia-Lenker Gegenverkehr und zog sein Fahrzeug ruckartig auf die rechte Fahrspur. Hierbei streifte er den LKW und kam anschließend von der Straße ab, schanzte über einen Straßengraben und landete in einem angrenzenden Acker. Hierbei entstand an dem Dacia Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Schaden an dem LKW wird auf 1000 Euro geschätzt. Der 65-jährige Dacia-Lenker verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, wurde ein PKW, welcher in der Himmlinger Steige geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Farbschmierereien an Bushaltestellen

An drei Bushaltewartehäuschen, die sich in der Hegelstraße, Kantstraße und in der Ziegelstraße befinden, wurde am 16.09.21 festgestellt, dass diese mit Farbe beschmiert wurden. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Aalen: LKW erfasst Radfahrer

Am Dienstag gegen 07:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger LKW-Lenker die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Wasseralfingen. Aufgrund einer roten Ampel musste der LKW-Fahrer anhalten. Nachdem die Ampel wieder umschaltete setzte er seine Fahrt fort und wollte nach rechts in die Haller Straße einfahren. Hierbei übersah der 57-Jährige einen 30-jährigen Radfahrer der seinerseits auf dem parallel verlaufenden Radschutzstreifen geradeaus weiterfahren wollte. Durch den Kontakt mit dem LKW stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Abtsgmünd: Schachtdeckel ausgehoben und entwendet

Einen sehr gefährlichen Unfug bzw. Diebstahl begingen bislang unbekannte Täter, als sie zwischen Freitag und Montag am Ortsausgang von Pommertsweiler in Richtung Adelmannsfelden, entlang der L1073 insgesamt drei Schachtabdeckungen aushoben und anschließend entwendeten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Tannhausen: Zwei Verkehrszweichen entwendet

Zwei Verkehrszeichen (Vorfahrt gewähren) inklusive der Pfosten wurden zwischen Freitag und Samstag in der Verlängerung der Bopfinger Straße bei einer dortigen Feldwegeinmündung entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer hat den Diebstahl beobachtet bzw. wo wurden die beiden Verkehrszeichen nach dem Diebstahl gesehen? Hinweise erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

