POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau von Hund gebissen

Rot am See: Frau von Hund gebissen

Eine 67-jährige Spaziergängerin war am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Hundeübungsplatzes unterwegs. Dort kam ihr eine Frau in Begleitung einer Teenagerin mit einem großen, dunklen Hund entgegen. Der Hund war nicht angeleint und sprang an der 67-Jährigen hoch. Der Hund biss der Fußgängerin ins Bein, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die beiden Hundeführerinnen setzten ihren Spaziergang nach einem kurzen Gespräch fort. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zu den bislang unbekannten Hundeführerinnen.

