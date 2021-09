POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - 82-Jährige wurde Opfer eines Betruges - Exhibitionist - Zeuge gesucht - Ex-Freund schlug zu - Flüssigklebstoff in den Haaren - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Oberkochen: Pfefferspray eingesetzt

Im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 47 Jahre alten Männern kam es am Montagabend gegen 19.15 Uhr wohl auch zum Einsatz eines Pfeffersprays gegenüber dem 26-Jährigen. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Aalen aufgenommen wurden.

Aalen: Aufgefahren

Am Kreisverkehr Lehenstraße / Lettenbergstraße / Mönchsbuchstraße musste ein 64-Jähriger seinen BMW am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Neresheim: Mehrere Parfumfläschchen entwendet

Durch das auffällige Verhalten eines Ehepaares, das sich in einem Drogeriemarkt in der Heidenheimer Straße aufhielt, wurden die Angestellten am Montagmittag gegen 14 Uhr aufmerksam. Sie konnten beobachten, wie der Mann sich im Kassenbereich mehrfach an die von ihm getragene Steppjacke griff und diese nach oben schob. Seine Begleiterin bezahlte derweil an der Kasse ihren Einkauf. Anschließend fuhren die beiden, die ein Kind dabeihatten, mit einem weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen davon. Bei einer Überprüfung im Geschäft wurde dann festgestellt, dass mehrere Parfumfläschchen fehlen. Über den Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Mann war etwa 40 Jahre alt und hatte dunkelblonde Haare, jedoch fast eine Glatze. Die Frau wird hatte dunkelblonde Haare und war mit einer Jeans und einem roten Oberteil bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Mittwochmittag 12 Uhr und Montagmittag 13 Uhr besprühten Unbekannte sowohl die Zugangsbeschilderung zu einem Seniorenheim und ein Buswartehäuschen in der Weißen Steige, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Flüssigklebstoff in den Haaren

Während ihres Aufenthalts in einer Schule in der Parkstraße schmierten bislang Unbekannte einer 14-Jährigen eine Flüssigkeit in die Haare, bei der es sich vermutlich um Flüssigklebstoff handelte. Die Jugendliche, die von Mitschülerinnen gegen 12 Uhr auf diesen Umstand hingewiesen wurde, musste anschließend zum Friseur. Dieser konnte die Haare jedoch nicht mehr retten und musste diese teilweise abrasieren. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 82-Jährige wurde Opfer eines Betruges

Bereits am 28.07.2021 erhielt eine 82-Jährige Aalenerin das Schreiben einer Trade Inkasso AG aus Solingen, in dem sie unter Androhungen weiterer Maßnahmen aufgefordert wurde, 687,77 Euro zu bezahlen. Hintergrund der Forderung war eine angebliche Anmeldung zu einem Dienstleistungsvertrag mit der "Deutschen Gewinner Zentrale Lotto 6-49". Die Seniorin kam der Aufforderung nach und überwies tatsächlich die geforderte Summe. Am 14.09.2021 erhielt sie ein weiteres Schreiben, in welchem rund 570 Euro von dem Inkassounternehmen gefordert wurden. Die Forderung resultierte angeblich wiederum aus der Anmeldung zu einem Gewinnspiel. Die 82-Jährige ging dieses Mal jedoch nicht auf das Schreiben ein und erstattete Anzeige.

Hinweis: Sollten auch Sie ein derartiges Schreiben erhalten haben, bezahlen Sie auf keinen Fall die geforderte Summe, sondern erstatten Sie Anzeige bei der für Sie zuständigen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 78-Jährige mit ihrem BMW von einer Hofeinfahrt kommend auf die Benzstraße ein. Hierbei übersah sie einen am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter und streifte diesen.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Reisebusses beschädigte ein 63-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr einen in der Max-Eyth-Straße abgestellten VW Tiguan, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Waldstetten: Ex-Freund schlug zu

Nachdem sich seine 31-jährige Freundin vor rund zwei Wochen von ihm getrennt hat, suchte ein 36-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr die Wohnung seiner ehemaligen Freundin auf. Da die Tür des Mehrfamilienhauses und die Wohnungstür selbst nicht verschlossen war, gelangte der 36-Jährige ungehindert in das Schlafzimmer der Frau. Hier "weckte" er einen 25-Jährigen, welcher in der Wohnung übernachtete, mit einem Faustschlag. Als dieser das Bett verließ, brachte ihn der 36-Jährige zu Boden und trat mit dem Fuß gegen den Kopf des Mannes. Der Polizeiposten Waldstetten hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Exhibitionist?

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr erstattete ein 39-Jähriger Anzeige gegen einen Unbekannten, nachdem dieser sich vor der Klösterleschule entblößt hatte. Als der 39-Jährige den Mann darauf ansprach, gab dieser an, lediglich uriniert zu haben. Nachdem der 39-Jährige dann wenig später mit seiner 9-jährigen Tochter aus dem Schulgebäude kam, stand der Unbekannte wiederum da und manipulierte an seinem Glied. Nachdem er erneut von dem 39-Jährigen angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Parlermarkt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang negativ. Der Mann war etwa 50-55 Jahre alt, etwa 167cm groß und um die 90 kg schwer. Er hatte graue Haare und ungepflegte Zähne mit mehreren Zahnlücken. Bekleidet war er mit einem hellen, karierten Hemd und einem grauen Rucksack. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer wurde ebenfalls belästigt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Obergröningen: Zeuge wird gebeten, sich zu melden

Am vergangenen Samstag beobachtete ein Zeuge gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße eine Unfallflucht, welche er einem Anwohner mitteilte. Dieser notierte sich jedoch eine falsche Telefonnummer, so dass eine Klärung der Unfallflucht nicht möglich ist. Der Zeuge, der selbst mit einem Pkw samt Anhänger unterwegs war, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: 1500 Euro Schaden

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 62-Jähriger am Montagmittag gegen 12 Uhr verursachte, als er beim Ausparken seines Nissan Qashqai einen in der Zähgasse abgestellten Seat Ibiza streifte.

Schwäbisch Gmünd: Garten- und Gewächshäuser beschädigt

In der Zeit zwischen Samstagabend 19.30 Uhr und Montagmorgen 10 Uhr, beschädigten Unbekannte auf dem Gelände eines Gartencenters in der Krähe mehrere Garten- und Gewächshäuser, wobei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

