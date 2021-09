Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall beim Überholen fordert drei Verletzte

Aalen (ots)

Welzheim-Eselshalden - Unfall beim Überholen fordert drei Verletzte

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Landesstraße 1150 von Eselshalden in Richtung Miedelsbach mit seinem PKW Mitsubishi. Kurz nach dem Ortsausgang Eselshalden wurde er in einer unübersichtlichen Linkskurve von einem 23-jährigen BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Während des Überholvorgangs kam ein 22-Jähriger mit seinem PKW Audi entgegen und beide Fahrzeuge streiften sich. Der 23-Jährige stieß unmittelbar darauf auch gegen den PKW Mitsubishi, was dazu führte, dass beide Fahrzeuge nach rechts von der Straße abkamen. An der dortigen Böschung wurden beide Autos ausgehebelt, überschlugen sich und blieben beide jeweils auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher, sein gleichaltriger Beifahrer sowie der 31-Jährige erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der 22-Jährige, der in Richtung Eselshalden unterwegs war, blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der notwendig gewordenen Fahrbahnreinigung bis kurz nach Mitternacht gesperrt. Zur Fahrbahnreinigung waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weinstadt im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers einbehalten.

