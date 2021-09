Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Sachbeschädigung - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden kam es am Montag um 7 Uhr auf der BAB 7, Fahrtrichtung Ulm, auf Höhe des Agnesbergtunnels. Ein 63-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia fuhr aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. An dem Skoda entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Am Montagmorgen zwischen 07:55 Uhr und 10:50 Uhr wurde in ein Haus in der Vogelhofstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Einbrecher nutzte die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und stieg mit einer Leiter auf den Balkon des Wohnhauses. Dort hebelte der Eindringling die Balkontür auf und drang so in das Gebäude ein. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke und Schubladen im gesamten Haus durchsucht. Aus einem Schrank wurden zahlreiche Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Letztendlich verließ der Dieb das Haus über ein Fenster im Untergeschoss. Der entstandene Schaden an der Balkontür wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde durch einen bislang Unbekannten eine außen an einem Schreibgeschäft angebrachte, beleuchtete Werbetafel beschädigt. Hierbei wurde das gelbe Kunststoffglas offensichtlich eingeschlagen bzw. beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

