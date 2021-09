POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Körperliche Auseinandersetzung

Polizeipräsidium Aalen

Langenburg: Pkw beschädigt

Zwischen Samstagabend 21:30 Uhr und Sonntagmorgen 10:00 Uhr wurde ein geparkter VW auf einem Parkplatz im Roseneck beschädigt. Die Frontscheibe des Fahrzeuges wurde mit einer Glasflasche eingeworfen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Unfallverursachern.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte nach körperlicher Auseinandersetzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05 Uhr kam es in der Bahnhofstraße auf Höhe der Bushaltestellen zu einer Körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 22-Jährigen. Zwei Frauen im Alter von 23 Jahren und 32 Jahren, sowie ein 19-jähriger Mann wollten die beiden beruhigen. In der Folge gingen die beiden Streithähne auf die Helfer los und schlugen diese. Auch nach dem Eintreffen der Polizei zeigten sich die Männer aggressiv und respektlos und beleidigten die eingesetzten Beamten mehrfach. Die beiden Männer wurden durch die Beamten zur Durchführung der weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Dort leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

