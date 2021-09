Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kres: Unfall mit mehreren Verletzten und sieben Fahrzeugen auf B29

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall mit mehreren Verletzten und sieben Fahrzeugen auf B29

Am Montagmorgen kam es auf der B29 bei Schorndorf kurz vor 6:00 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Verkehrsteilnehmern. Ein bislang unbekannter Sattelzug mit hellem Anhängeraufbau befuhr den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West wechselte der Sattelzug vom rechten auf den linken Fahrstreifen, vermutlich, um anderen Verkehrsteilnehmern das Einfahren auf die Bundesstraße zu ermöglichen. Der LKW-Fahrer übersah hierbei einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Peugeot. Der Peugeot-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen und kollidierte dabei mit der Mittelleitplanke, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Ein nachfolgender Dacia kam rechtzeitig zum Stehen, ein dahinterfahrender VW Transporter versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Dacia zusammen. Ein hinter dem Transporter fahrender Golf konnte noch rechtzeitig abbremsen bevor es zu einer Kollision kam. Hinter dem Golf fuhr ein Mercedes Citan, welcher dem Gold auszuweichen konnte und auf den VW Transporter auffuhr. Dabei stieß der Citan auch seitlich gegen den Golf. Im Anschluss kollidierte ein Toyota Yaris mit dem Mercedes Citan. Zuletzt fuhr ein Mercedes auf den Toyota auf. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro. Keines der beteiligten Fahrzeuge war mehr fahrbereit. Alle mussten abgeschleppt werden. Die verunfallten Fahrzeuge standen alle auf der linken Fahrbahn. Die rechte Fahrspur musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls gesperrt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei über die Auffahrt zur Bundesstraße gelenkt werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern noch mindestens bis 9:00 Uhr an.

Im Hinblick auf den Sattelzugmit hellem Aufbau, welcher kurz vor dem Unfall die Anschlussstelle Schorndorf-West passiert hat, bittet die Verkehrsinspektion Kirchberg Zeugen sich unter Telefon 07904 9426-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell