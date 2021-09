Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Aalen (ots)

Neresheim - Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr fuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer auf der K 3301 von Kösingen in Richtung Neresheim. Kurz nach Hohlenstein wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und setzte zum Überholvorgang an. Bedingt durch den Kurvenbereich und dichten Wald neben der Fahrbahn, sah er einen entgegenkommenden Pkw zu spät. Beim Abbrechen des Überholvorgangs verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einer Wiese. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

