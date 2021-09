Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Metzgerei

Aalen (ots)

Aalen - Brand einer Metzgerei

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner ein Feuer in einem Geschäftshaus am Marktplatz. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Metzgerei im Erdgeschoß des Geschäftshauses in Vollbrand. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbaren Nachbargebäude, die vorsorglich geräumt worden waren, zu verhindern. Gegen 04:30 Uhr war der Brand unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 250.000 Euro. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Feuerwehr Aalen war mit 9 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Da die Innenstadt zum Brandzeitpunkt noch gut besucht war, fanden sich zahlreiche Schaulustige am Brandort ein, durch die die Arbeit der Feuerwehr erschwert wurde. Der Einsatzort wurde daher unter Einsatz mehrerer Polizeistreifen geräumt und abgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell