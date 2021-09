Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Aalen (ots)

Gem. Mutlangen, B 298 - Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Sonntag gegen 06:25 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die B 298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Mutlangen. An der Einmündung der Gmünder Straße bog er nach rechts in Richtung Mutlangen ab und verlor aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW Seat. Er geriet auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal gegen den PKW VW eines 53-Jährigen. Die 61-jährige Beifahrerin im PKW VW erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro. Da der 35-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

