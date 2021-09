Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 18.09.2021, 12:00 Uhr - 1 Unfall, 1 Verkehrsstraftat, 1 Verstoß gegen das Waffengesetz

Plüderhausen - Schusswaffe aufgefunden

Während eines Streites konnte eine 44 Jahre alte Frau in Plüderhausen feststellen, dass ihr 78 Jahre alter Vater eine Schusswaffe besitzen soll. Er gab an, diese gegen sich selbst verwenden zu wollen. Als die Polizei erschien ließ sich der Mann ohne Gegenwehr festnehmen. Die Pistole konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Mann gab an, diese von seinem verstorbenen Vater geerbt zu haben. Nun muss der Mann mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe rechnen.

Fellbach - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Freitag gegen 23:00 Uhr konnte in Fellbach in der Bühlstraße ein 16 Jahre alter Jugendlicher festgestellt werden, wie er dort mit seinem Motorroller unterwegs war. Da er keinen Helm trug, wurde er durch Beamte einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Jetzt müssen beide, der Fahrer, sowie auch der Besitzer des Rollers mit einer Anzeige rechnen.

Backnang - Betrunken Unfall gebaut

Am Freitag gegen 21:00 Uhr befuhr ein Streifenwagen in Backnang die Talstraße, als sie beobachten konnten, wie ein 62 Jahre alter Mann mit seinem BMW aus dem Parkplatz einer dortigen Kneipe ausfahren wollte. Als die Beamten ihren Streifenwagen wendeten, um den Mann einer Kontrolle zu unterziehen, wollte dieser schnell wieder einparken. Hierbei fuhr er gegen einen dort geparkten Mazda. Bei der Kontrolle konnte schnell festgestellt werden, dass der 62jährige erheblich Alkohol konsumiert hatte. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Ihn dürfte nun eine empfindliche Strafe erwarten. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

