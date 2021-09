Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bushaltestelle beschmiert - PKW zerkratzt - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um kurz nach 10 Uhr wollte eine 33-jährige Nissan-Fahrerin von der Försterstraße in die Heidenheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bopfingen: PKW zerkratzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Egerweg, am Ende der dortigen Sackgasse, ein dort geparkter Opel mit einem spitzen Gegenstand rundum zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020

Spraitbach: Bushaltestelle beschmiert

Zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr, wurde in der Buchstraße an der dortigen Bushaltestelle das Wartehäuschen mit schwarzer und roter Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562

