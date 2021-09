Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen. Aalen: Rauschgifthandel im großen Stil im "Familienbetrieb"

Aalen (ots)

Ein großer Erfolg im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität gelang der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen in den vergangenen Tagen. Es konnte ermittelt werden, dass ein 59-jähriger Mann aus einem Stadtteil von Aalen in einem "Familienbetrieb" einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betrieb. Nicht nur der 59-Jährige, sondern auch sein 80-jähriger Vater, zwei Söhne im Alter von 20 und 22 Jahren sowie ein 29-jähriger Verwandter waren nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden in den Betäubungsmittelhandel eingebunden. Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen konnten in den vergangenen Tagen fast 1,5 Kilogramm Haschisch, knapp 1 Kilogramm Kokain, 450 Gramm Amphetamin sowie geringe Mengen Marihuana sichergestellt werden. Zudem wurden durch die Polizeibeamten noch Bargeld im vierstelligen Bereich sowie ein hochwertiger PKW beschlagnahmt. Mit den Durchsuchungsmaßnahmen und der erfolgten Festnahme des 59-jährigen mutmaßlichen Haupttäters konnte damit ein durchorganisierter und funktionierender Betäubungsmittelhandel erfolgreich zerschlagen werden.

Der 59-jährige mutmaßliche Haupttäter wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, welcher den durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl erließ, so dass der Mann unmittelbar danach in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden konnte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell