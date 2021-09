Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchte Vergewaltigung im Bereich des botanischen Gartens (06.09.2021)

Konstanz (ots)

Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden ist eine 28-jährige Frau am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf einem Waldweg im Bereich "Allmansdorfer Weg". Die Frau ging spazieren, als sich ein Unbekannter von hinten näherte, sie plötzlich an den Haaren zog und sie körperlich betatschte. Den Mann forderte unmissverständlich "Sex". Die Überfallene wehrte sich gegen den Angreifer und biss ihm in den Arm, wodurch ihr die Flucht gelang. Sie beschrieb den Täter als kräftig, etwa 175 cm groß, 35 - 40 Jahre alt, mit dunklem Vollbart. Er war bekleidet mit dunklem Hoody, dunkler Jogginghose und ebenfalls dunklen Stoffturnschuhen. Der Täter sprach gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei sucht diesen Mann und bittet Personen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Telefon 07531 995-0, zu melden.

