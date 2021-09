Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Zusammenstoß von zwei Fahrrädern (07.09.2021)

Singen (ots)

Auf einem Radweg zwischen Überlingen am Ried und Singen ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern gekommen. Ein 35-Jähriger schnitt mit seinem Fahrrad eine Linkskurve und prallte mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Rennradfahrer zusammen, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An seinem Rennrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro, es war nicht mehr fahrbereit.

