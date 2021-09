Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee-Liggeringen, Landkreis Konstanz) Essen auf dem Herd vergessen (07.09.2021)

Radolfzell (ots)

Im Rosenweg ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Feueralarm gekommen. Eine Anwohnerin vergaß ihr Essen auf einem eingeschalteten Herd, was den Rauchmelder in der Wohnung auslöste. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr fuhr mit 12 Helfen an den vermeintlichen Brandort, musste dort jedoch nicht eingreifen. Es entstand kein Sach- oder Personenschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell