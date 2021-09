Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall zwischen Radfahrern (07.09.2021)

Konstanz (ots)

Auf einem Radweg in der Peterhauser Straße, auf Höhe des Heroséparks, ist es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen. Eine 25-Jährige fuhr von der Petershauser Straße in Richtung Fahrradbrücke und wollte, ohne dies anzuzeigen, nach rechts in Richtung "Am Rheinufer" abbiegen. Sie verringerte die Geschwindigkeit. Eine dahinterfahrende 26-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die Vorausfahrende auf. Beide Frauen stürzten und verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell