Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vereitelt Schleusung von Großfamilie

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend an der BAB 44, auf dem Rastplatz Königsberg, die Schleusung einer afghanischen Großfamilie vereitelt. Ein 41-jähriger Belgier hatte in seinem Kleinbus 3 Erwachsene und 6 Kinder im Alter von 1 - 10 Jahren von Belgien nach Deutschland eingeschleust. Nach seinen Aussagen habe er sie in Brüssel aufgenommen und sollte sie nach Köln verbringen. Im Fahrzeug konnten noch Reste von ausländischen Asylbescheinigungen aufgefunden werden. In einer später durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung wurde festgestellt, dass die Erwachsenen in Kroatien bereits asylrechtlich registriert waren. Die Familie stellte auf der Dienststelle der Bundespolizei ein Schutzersuchen und wurde nach der Beanzeigung der Erwachsenen an eine Landesaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Der Schleuser wurde wegen der Einschleusung der Großfamilie beanzeigt. Gegen ihn richten sich jetzt die Ermittlungen der Bundespolizei.

