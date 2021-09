Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkrs. TUT) Suzuki-Fahrer verletzt sich bei Unfall

Wehingen (ots)

Ein Fahrer einer 800er Suzuki ist am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Transporter gestürzt. Dabei hat er sich leichte Verletzungen zugezogen. Der 72-jährige im Fiat Ducato war kurz vor 6 Uhr mit seinem Transporter in der Bahnhofstraße unterwegs, von wo er nach links in die Deilinger Straße abbog. Deswegen musste der 35-jährige Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf der abknickenden Vorfahrtsstraße unterwegs war, eine Vollbremsung machen. Dabei stürzte der Suzuki-Fahrer und prallte noch auf den Transporter. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um den Verunglückten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell