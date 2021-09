Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aufmerksamer Zeuge meldet Verkehrsunfallflucht (07.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht beobachtet hat ein Passant am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Austraße. Ein Zeuge beobachtete, wie ein BMW beim Einparken gegen einen abgestellten Peugeot stieß und diesen an einer hinteren Tür und am Kotflügel beschädigte. Der Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weg, stellte den BMW in eine andere Parkbucht und ging davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen, anhand dessen die Polizei ermittelt. Die für den Unfall verantwortliche Person muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

