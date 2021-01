Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstähle von landwirtschaftlichem Schlepperzubehör

LutzerathLutzerath (ots)

An den Weihnachtsfeiertagen und über Silvester kam es in der Ortslage 56826 Lutzerath zu Diebstählen von insgesamt 3 Traktoranhänge-/zugmäulern sowie einem Traktoroberlenker. Die Gegenstände wurden von insgesamt 4 Traktoren abmontiert. Beide Tatorte sind landwirtschaftliche Betriebe und befinden sich innerhalb der Ortslage Lutzerath. Hinweise zu den Diebstählen oder dazu, wo das entwendete Schlepperzubehör angeboten wird, bitte an die Polizei Cochem (02671/984-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

mailto: picochem@polizei.rlp.de



