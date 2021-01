POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Berichtszeitraum Freitag, 01.01.20 - Sonntag, 03.01.20

Polizeidirektion Mayen

Verkehrsunfallflucht geklärt

Ringen. Am frühen Samstagmorgen, gg. 09.30 Uhr, befuhr ein 40-tonner Sattelschlepper die Ortsdurchfahrt in Grafschaft-Ringen, von Bad Neuenahr aus kommend in Rtg. Gelsdorf. In einer engen Linkskurve musste er aufgrund Gegenverkehrs ein wenig zurücksetzen. Dabei stieß er mit der hinteren rechten Ecke gegen einen hinter dem LKW wartenden PKW, an dem ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Die Schadenshöhe wurde vor Ort auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ob er die Schadensverursachung bemerkte, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Glücklicherweise konnte sich der PKW-Fahrer zumindest Fragmente des amtlichen Kennzeichens des Sattelaufliegers merken. Nach eingehenden Recherchen im Internet und einer Nahbereichsfahndung konnte ein in Frage stehender Sattelzug noch am gleichen Vormittag im Innovationspark Beller festgestellt werden, der auch frische Kontaktspuren im hinteren rechten Bereich seines Sattelaufliegers aufwies. Der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges einer niedersächsischen Spedition konnte ermittelt und befragt werden. Wenn er auch augenscheinlich die Schadensverursachung nicht bemerkt hatte, muss er nun mit einem Verfahren wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht rechnen. Der geschädigte PKW-Fahrer bleibt aber zumindest nicht auf seinem Schaden sitzen, da die Spedition eine zeitnahe Schadensregulierung zusagte.

Corona-Verstöße durch Jugendliche Bad Neuenahr Am späteren Samstagabend ging bei der Polizei Ahrweiler der Hinweis ein, dass sich eine größere Personengruppe in einem Parkhaus in der Innenstadt von Bad Neuenahr treffen soll. Vor Ort stellten die Beamten gg. 22.30 Uhr eine Gruppe von sechs jugendlichen Personen fest, die sich dort entgegen des bestehenden Verbots aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung trafen. Wenn auch die Mindestabstände beim Eintreffen der Einsatzkräfte eingehalten waren, müssen die Jugendlichen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen, über das die zuständige Kreisverwaltung zu entscheiden hat. Darüber hinaus wurde den Betroffenen ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie nachkamen.

