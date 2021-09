Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall mit zwei Leichtverletzten (07.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall hat eine Fahranfängerin am Dienstag gegen 16 Uhr an der Einmündung der Straßen Leibnitzstraße / Frühlingshalde verursacht. Eine 18-jährige Toyota-Fahrerin räumte einem 31-Järhigen mit einem Suzuki Swift die Vorfahrt ein. Beim Anhalten erwischte die junge Frau jedoch statt des Brems-, das Gaspedal. Ihr Auto beschleunigte und stieß heftig mit dem Suzuki zusammen. Dessen Airbags lösten aus und verletzten den Fahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin leicht. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Abschleppdienste luden die demolierten Autos auf.

