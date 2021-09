Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Brandalarme beschäftigen Polizei und Feuerwehr (07./08.09.2021)

St. Georgen / Königsfeld (ots)

Zu zwei Brandalarmen ausrücken mussten Helfer von Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Gegen 16.30 Uhr kam es in einem Hotel in der Museumsstraße in St. Georgen zu einem Brandmeldealarm, den eine defekte Klimaanlage auslöste. In Königsfeld löste am frühen Mittwoch gegen 1 Uhr ein Melder in einem Pflegeheim in der Stellwaldstraße aus. Auch hier gab es keinen Brand. Ursache war ein defekter Heizkörper im Keller. In beiden Fällen entstand kein Schaden.

