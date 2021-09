Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Laster fährt gegen Einbahnstraße und streift Auto

Tuttlingen (ots)

Ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Dienstagmittag von der Möhringer Straße in die Gartenstraße eingebogen, obwohl es sich dort um eine Einbahnstraße handelt. Das Versehen blieb nicht lange folgenlos. Der 20-Tonner einer Entsorgungsfirma aus dem Kreis Rottweil streifte einen geparkten Mazda und lädierte bei der kurzen Irrfahrt so erheblich die Karosserie. Den verursachten Schaden an dem Kombi schätzt die Polizei auf mindestens 7000 Euro. Der Lastwagenfahrer wurde verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell