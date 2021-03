Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau belästigt

Hemer (ots)

Eine junge Frau (18) war gestern, um 8.14 Uhr, "Im Ohl" unterwegs. Dort traf sie auf einen Mann, der sich vor sie stellte und am Weitergehen hinderte. Er näherte sich der Frau und schlug ihr auf das Gesäß. Durch laute Rufe machte sie auf sich aufmerksam. Dies bemerkte ein Zeuge, der mit seinem Auto vorbeifuhr. Er hielt an und sprach sie an. Daraufhin ging die Person weg. Polizeibeamte nahmen vor Ort eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung auf. Und hatten aufgrund der auffälligen Beschreibung des Mannes gleich einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte. Er war bereits eine Stunde zuvor am Ennertsweg aufgefallen und überprüft worden, weil er mehrere Mülltonnen mitten auf die Straße gestellt hatte. Nach kurzer Fahndung fanden die Polizisten den verwirrten Mann und nahmen ihn mit zur Wache. Er wurde durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell