Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Autos aufgebrochen

Werdohl (ots)

Gleich drei Mal schlugen unbekannte Diebe in der Nacht auf Dienstag zu. An der Wilhelmshöhe, am Paulstück sowie am Krähenacker schlugen sie jeweils die Scheiben von dort geparkten Autos ein. Aus den Innenräumen verschwanden in allen drei Fällen die Geldbörsen der Opfer. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Ein Auto ist kein Tresor! Diebe kennen jedes Versteck und nutzen die Gelegenheit. Lassen Sie daher niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurück.

Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Werdohl entgegen.

