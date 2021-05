Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Wiblingen - Von der Fahrbahn abgekommen - Glücklicherweise unverletzt blieb ein 23-Jähriger am Sonntagmittag, als er auf der B30 ins Schleudern kam.

Gegen 12:20 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem BMW X3 die B30 von Donaustetten in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe der Ausfahrt Wiblingen geriet er auf Grund von Aquaplaning ins Schleudern. Rechts der Fahrbahn touchierte er einen Wildzaun. Anschließend schleuderte er nach links zurück auf die Fahrbahn. Die Kollision mit einer Betonleitwand konnte der 23-Jährige noch verhindern. Auf der Fahrbahn kam er zum Stehen. Der Sachschaden am BMW wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Wildzaun beträgt dagegen nur etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf.

