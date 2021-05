Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Randalierer beschädigen duzende Fahrzeuge

Ulm (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Manzen eine Vielzahl von Fahrzeugen durch Unbekannte beschädigt. Die Beschädigungen reichten vom Bemalen der Autos mit einem weißen Stift bis zum abgebrochenen Außenspiegel. Manche Fahrzeugbesitzer hatten Glück, bei ihren Fahrzeugen wurde der Scheibenwischer nur hochgeklappt. Bei anderen Fahrzeugen wurde er abgerissen. In drei Fällen wurden die Kennzeichen entwendet. Die Tatorte verteilen sich auf das gesamte Gemeindegebiet. Insgesamt sind der Polizei 56 beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen (07161/632360) ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können. Weitere Geschädigte werden aufgefordert sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

