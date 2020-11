Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

GeilenkirchenGeilenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. Novembers (Dienstag) entwendeten unbekannte Täter am Drosselweg einen roten Piaggio Motorroller. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser durch die eingesetzten Polizisten aufgefunden und wieder an den Geschädigten ausgehändigt werden.

