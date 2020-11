Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsgefährdung durch Metallkugel

Geilenkirchen- HommerschenGeilenkirchen- Hommerschen (ots)

Der Fahrer eines Pkw Mitsubishi befuhr am Dienstag, 10. November, gegen 19.45 Uhr die Bundesstraße 56 aus Richtung Immendorf in Richtung Heinsberg als unbekannte Personen in Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage Hommerschen die Seitenscheibe seines Pkw beschädigten. Der Fahrer blieb unverletzt und fand anschließend eine Metallkugel im Fußraum des Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Tatgeschehen im Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

