Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Werkzeug aus Kipper gestohlen

Speyer (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Unbekannte brachen den Kipper auf und entwendeten Werkzeug aus dem Innenraum. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag 06:45 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben, werden gebeten, sich bei unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Werkzeug sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Lassen Sie daher keine dieser Gegenstände in ihrem Fahrzeug liegen. Verschließen Sie immer alle Fenster, Türen, den Kofferraum, das Schiebedach oder das Faltdach Ihres Cabrios, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell