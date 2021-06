Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Bei einer gestrigen Kontrollstelle in der Auestraße wurden in einem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr bei 26 Verkehrskontrollen sieben Verkehrsverstöße geahndet. Hierbei führten die Personen überwiegend die vorgeschriebenen Warnwesten und Warndreiecke nicht mit. Zudem befand sich ein Kind ohne jegliche Sicherung in einem Fahrzeug. Eltern sollten darauf achten, Kinder immer auch auf kurzen Strecken vorschriftsmäßig gesichert mitzunehmen. Denn auch hier kann es zu Unfällen kommen. Ein angelegter Sicherheitsgurt kann bei einem Unfall schlimmer Unfallfolgen verhindern.

Eine Geschwindigkeitsüberwachung fand von 15:30 Uhr bis 18:15 Uhr in der Spaldinger Straße statt. Bei erlaubten 50 km/h überschritten 21 Verkehrsteilnehmer/-innen die zulässige Geschwindigkeit. Die höchstgefahrene Geschwindigkeit betrug 72 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell