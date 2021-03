Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Waffenfunde bei Fahrzeugkontrolle

Eibau (ots)

Mehrere Waffen, Aufbruchswerkzeuge, Hilfsmittel zum Stehlen von Fahrzeugen und Drogenutensilien fanden Bundespolizisten bei einer Fahrzeugkontrolle am gestrigen Abend in Eibau.

Den Polizisten fiel auf der B 96 in Eibau ein tschechischer Skoda auf, welcher kontrolliert werden sollte. Der Fahrer bemerkte dies und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten dem Fahrzeug jedoch folgen und in der Weberstraße in Eibau kontrollieren.

Insassen waren zwei 29- und 37-jährige tschechische Männer und eine 33-jährige tschechische Frau. Beim Herantreten an den Wagen sahen die Beamten ein unter dem Beifahrerfahrersitz liegendes OBD-Überwindungstool. Dieses kann zum Diebstahl von Fahrzeugen genutzt werden. Da der Fahrer bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt war, entschlossen sich die Polizisten den Skoda genauer zu kontrollieren.

In einem Rucksack, welcher dem Beifahrer gehörte, fanden sie eine teilgeladene Schreckschusswaffe, ein beidseitig geschliffenes Springmesser, Einwegspritzen, Cliptütchen mit und ohne Anhaftungen und Taschenlampen. Bei der 33-jährigen Mitfahrerin fanden sie insgesamt neun gebrauchte Smartphones, welche nicht gestohlen waren, und beim Fahrer Schniefröhrchen und Cliptütchen mit unbekannten Substanzen. Im Fahrzeug wurden noch diverse Zangen, Schraubenzieher, Bolzenschneider und Einweghandschuhe aufgefunden.

Die zur Unterstützung eingetroffene Streife der Landespolizei führte beim Fahrer einen Drogenschnelltest durch, welcher positiv auf Amphetamine reagierte. Alle Personen wurden zur weiteren Bearbeitung zum Polizeirevier nach Zittau verbracht.

Gegen den Beifahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen den Fahrer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

