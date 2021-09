Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Überholen Motorradfahrerin übersehen

Eine Schwerverletzte (07.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin gekommen ist es am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 5756 zwischen Donaueschingen und Pfohren. Eine 46-jährige VW Passat-Fahrerin wollte in Richtung Pfohren ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dabei bemerkte sie nicht, dass sich eine hinter ihr fahrende 59-Jährige auf einer Suzuki bereits im Überholvorgang befand. Beim Ausscheren erfasste das Heck des VW das Motorrad. Die Bikerin wurde nach links abgewiesen, stürzte und kam im angrenzenden Wiesenstreifen zum Liegen. Die hierbei schwer verletze Frau brachte ein Krankenwagen in eine Klinik. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Motorrad schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell