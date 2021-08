Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (31.07.2021) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 30 Jahre alte Frau in der Königstraße sexuell belästigt zu haben. Die 30-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr mit mehreren Bekannten in der Königstraße auf, als der 44-Jährige auf sie zukam, sie gegen ihren Willen umarmte und küsste. Bei einer anschließenden Rangelei zwischen dem 39 Jahre alten Begleiter der Frau und dem Tatverdächtigen zog sich der 44-Jährige leichte Verletzungen zu. Polizeibeamte nahmen sowohl den 44-Jährigen als auch den 39-Jährigen vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

