Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (31.07.2021) einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße Bekleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 14.15 Uhr zunächst mit mehreren Bekleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging und kurze Zeit später mit deutlich weniger Ware wieder herauskam. Auf diesen Umstand angesprochen und nach der Bitte, den Inhalt seines Rucksacks zu zeigen, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden. Der 24-Jährige, der weiterhin flüchten wollte und sich fortgesetzt wehrte, konnte letztendlich mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters und einer Passantin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 39-jährige Ladendetektiv zog sich bei der Rangelei leichte Verletzungen zu. Im Rucksack des Mannes befand sich gestohlene Sportbekleidung im Wert von zirka 50 Euro. Der gambische Staatsangehörige wurde im Laufe des Sonntags (01.08.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

