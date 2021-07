Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Mitte (ots)

Beamte der Fahrradstaffel haben am Donnerstagnachmittag (29.07.2021) zunächst den Stadtteil Bad Cannstatt und in den späteren Abendstunden die Stuttgarter Innenstadt bestreift. Dabei legten sie ihr Hauptaugenmerk auf die Überwachung des Zweiradverkehrs, insbesondere in den Parkanlagen. Die Beamten kontrollierten zwischen 17.00 Uhr und 00.30 Uhr knapp 100 Personen sowie 30 Fahrzeuge und stellten dabei unter anderem drei Fahrer von E-Scootern fest, die mutmaßlich unter Rauschgifteinfluss standen. Sie mussten eine Blutprobe abgeben. Gegen 22.00 Uhr kontrollierten die Beamten im Mittleren Schloßgarten einen 14 Jahre alten Rollerfahrer, der auf einem Mietroller unterwegs war. Ermittlungen ergaben, dass der 14-Jährige, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, den Roller offenbar kurz zuvor kurzgeschlossen und sich dabei verletzt hatte. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige muss nun neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit einer Diebstahlsanzeige rechnen. Wo der 14-Jährige den Roller gestohlen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

