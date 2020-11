Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Drogenfund in KTV

RostockRostock (ots)

In den Nachmittagsstunden des 15. November stellte zwei Polizeibeamte den Geruch von Marihuana aus einem nahegelegenen Bürogebäude am Warnowufer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt fest. Als sie dem nachgingen, wurden sie bei dem Tatverdächtigen fündig.

Die Einsatzkräfte wollten eine Kontrollstelle für eine Geschwindigkeitsprüfung am Warnowufer auf der Höhe eines Autovermieters aufstellen, als sie zufällig den Geruch von Marihuana wahrnahmen. Der Geruch kam von dem nahegelegenen Grundstück aus einem Flachbau. Nachdem sie einen 38-jährigen deutschen Tatverdächtigen vor Ort antrafen, führte er beide zu seinem Büroraum. Es handelte sich um das Zimmer, aus dessen gekippten Fenster der Marihuanageruch drang. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Büro und sowie im Anschluss seine Privatwohnung. Dort konnten sie mehrere Cannabispflanzen und -samen, Pilze, ca. 200 Gramm Betäubungsmittel sowie Aufbewahrungsmaterialien und Zubehör sicherstellen. Zudem fanden sie 450 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

